23. August 2018, 18:53 Uhr Filmtipp des Tages Jüdische Geschichte(n)

Filmemacherin Alexa Karolinski lässt in "Lebenszeichen - Jüdischsein in Berlin" Familienmitglieder, Freunde und Bekannte sowie Historiker zu Wort kommen

Es sind Familienmitglieder, Freunde und Bekannte der Filmemacherin sowie Historiker, die in Alexa Karolinskis Film "Lebenszeichen - Jüdischsein in Berlin" zu Wort kommen. Der zweite Teil einer geplanten Trilogie geht auf Spurensuche nach jüdischer Geschichte in der deutschen Hauptstadt. Wer oder was definiert jüdisches Leben in Deutschland heute? Regina Karolinski, die Großmutter der Regisseurin, kam als Holocaust-Überlebende nach Kanada und lebt heute in Berlin. Sie war im ersten Teil "Oma & Bella" (2012) gemeinsam mit ihrer besten Freundin die Hauptdarstellerin. In der Villa des deutsch-jüdischen Künstlers Max Liebermann kümmern sich zehn Frauen ehrenamtlich um den Garten. Alle zusammen definieren das individuelle Bild des Jüdischseins in Berlin. Der Dokumentarfilm aus dem Jahr 2017 läuft derzeit im Arena.

Lebenszeichen - Jüdischsein in Berlin, Regie: Alexa Karolinski, Freitag, 24. August, 17.10 Uhr, Arena Filmtheater, Hans-Sachs-Str. 7, ☎ 260 32 65