19. August 2018, 18:49 Uhr Filmtipp des Tages In Sicherheit gefangen

Der US-amerikanische Thriller von James McTeigue rückt die weibliche Stärke in den Fokus und schafft es, auch ohne Ortswechsel Spannung aufzubauen

Befindet man sich in einem Haus, das mit zahlreichen Sicherheitssystemen versehen ist, fühlt man sich beschützt. Allerdings wird es dann auch schwerer, von außen nach innen zu kommen. Eben so ein Haus, das Haus ihres ermordeten Vaters, möchte Shaun (Gabrielle Union) verkaufen und fährt mit ihrer Tochter (Ajiona Alexus, links) und ihrem Sohn dort hin. Bald müssen sie feststellen, dass sie mit vier Einbrechern im Haus sind, die die Mutter aussperren und die beiden Kinder als Geisel nehmen. Auf der Suche nach einem Safe, in dem angeblich vier Millionen Dollar sind, beginnt eine nächtliche Verfolgungsjagd per Überwachungskameras. Angetrieben durch ihren Mutterinstinkt gibt Shaun alles, um ins Haus zu gelangen und die Männer zu überlisten. "Ich bin nur eine Mutter, Sie haben keine Ahnung, wozu ich im Stande bin", sagt sie zu den Einbrechern. Der US-amerikanische Thriller von James McTeigue rückt die mütterliche, weibliche Stärke in den Fokus und schafft es, auch ohne Ortswechsel Spannung aufzubauen.

Breaking In, Regie: James McTeigue, Mathäser Filmpalast, Montag, 20., bis Mittwoch, 22. August, jeweils um 18.15, 20.45 und 22.10 Uhr, Bayerstraße 3-5, ☎ 51 56 51