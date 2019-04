19. April 2019, 18:48 Uhr Filmtipp des Tages In fernen Ländern unterwegs

Eine Dokumentation über eine Weltreise mit Kind

Sandy und Benni aus Frankfurt haben ihre gut bezahlten Jobs gekündigt und starten mit Baby ins Ungewisse - nach ersten Stationen in Thailand, Kambodscha und Vietnam beschließen sie, es auf Bali ruhiger angehen zu lassen und bleiben dort einige Monate. Sie lernen Thor und Maria kennen, die ihr Haus in Dortmund verkauft und ihre vier Kinder aus der Schule genommen haben, um ebenfalls auf Reisen zu gehen. Der Dokumentarfilm "Zwei Familien auf Weltreise" zeigt, dass es schon etwas Mut braucht, sein gewohntes Umfeld zu verlassen, um sich mit Kindern auf eine Abenteuerreise zu begeben. Während Sandy und Benni noch immer unterwegs sind, leben Thor und Maria mittlerweile auf einem Bauernhof in Norwegen, wo auch ihre Kinder wieder in die Schule gehen.

Zwei Familien auf Weltreise; D 2019, Regie: Benedict Durchholz, Thor Henrik Braarvig, läuft im City/Atelier von Samstag bis Montag, jeweils 16.30 Uhr