Die Bilder sind irritierend und faszinierend. Sie zeigen eine junge Frau, die in Unterwäsche posiert, während ihre Mutter fotografiert. Zeigen eine Frau, die mit anderen Frauen in der Badewanne liegt. Die sich mit Geldscheinen am nackten Körper präsentiert und mit Männern im Bett. Eva heißt die Frau. Sie ist 25 und auf der Suche, nach sich selbst und ihrer Identität. Nach der Antwort, was es bedeutet, Frau zu sein. Eva ist Model und Vagabundin, Sex-Arbeiterin und Feministin, eine Frau, die ihre Privatsphäre der Online-Omnipräsenz opfert. Sie ist Protagonistin des Dokumentarfilms "Searching Eva" von Pia Hellenthal. Ihr Porträt eines modernen Menschen ist atemlos wie das Wischen durch ein Instagram-Profil. Im Monopol kann man den Film in einer Preview vor dem Kinostart sehen.

Searching Eva, Regie: Pia Hellenthal, OmdU, Mi., 6. Nov., 19 Uhr, Monopol-Kino, Schleißheimer Str. 127, t 38 88 84 93