Salvador Dalí, Luis Buñuel, Federico García Lorca, Rafael Alberti - sie alle waren Teil der "Generación del 27", die von den 1920er Jahren an die spanische Kultur nachhaltig prägte. Doch die Frauen an ihrer Seite, Schriftstellerinnen, Malerinnen, Philosophinnen wie María Teresa Léon, Concha Méndez, Maruja Mallo und Rosa Chacel, die ebenso bedeutende Beiträge zum Erbe des Landes lieferten, sind weit weniger bekannt. In seiner Reihe "Die Stimme der Frauen" zeigt das Instituto Cervantes den Dokumentarfilm "Las Sinsombrero". Regisseurin Tània Balló porträtiert die weiblichen Akteure der Avantgarde-Bewegung. Der Name der Damen "ohne Hut" leitet sich von ihren bewussten Verstößen gegen die Konventionen ihrer Zeit ab.

Las Sinsombrero, Spanien 2015, Regie: Tània Balló, Manuel Jiménez y Serrana Torres, Länge: 56 Min., Originalversion, Eintritt frei, Di., 11. Feb., 19.30 Uhr, Instituto Cervantes, Alfons-Goppel-Str. 7, t 29 07 18 13