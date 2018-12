10. Dezember 2018, 18:52 Uhr Filmtipp des Tages Horror im Netz

Regisseur Stephen Susco hat eine Fortsetzung des erfolgreichen Darknet-Horrorfilms "Unknown User" gedreht

Das Darknet ist ein düsterer Ort, in dem man alles bekommt, was man woanders nicht kriegt. Völlig anonym kann hier jeder Drogen und Waffen bekommen. Das ist keine Erfindung von Stephen Susco, der zuletzt die Drehbücher zu den Filmen Texas Chainsaw 3D (2013) und The Reach: In der Schusslinie (2014) schrieb und nun sein Regiedebüt gibt, sondern harte Realität. Hier setzt der Film an: Matias (Colin Woodell) stiehlt einen Laptop, und bald zeigt sich, dass dieser einer jener Gestalten aus dem Darknet gehörte. Von hier aus entspinnt sich eine Horrorgeschichte, in die Matias und seine Freunde hineingezogen werden. Interessant an dem Film ist die an den ersten Teil Unknown User (2014) angelehnte Machart: Er wird hauptsächlich aus den Laptop-Kameras der Protagonisten heraus erzählt. Ein beklemmender Horrorfilm, spannend erzählt.

Unknown User: Dark Web, Regie: Stephen Susco, Kinos siehe Programm