24. Oktober 2018, 18:45 Uhr Filmtipp des Tages Horror der Achtzigerjahre

Das Werkstattkino zeigt "Summer Of '84" in der Originalfassung

Trainingsjacken und Jeans, dazu Tennisschuhe und BMX-Räder: Sie sind Achtzigerjahre-Kids, die dem Horror die Stirn bieten. Was nach der Mystery-Serie "Stranger Things" klingt, die seit ein paar Jahren das Netflix-Publikum zurück in die Vergangenheit wirft, ist das kanadische Abenteuer-Drama "Summer Of '84". Vier Jungs spielen Detektive, die in einer US-amerikanischen Vorstadt einen Serienkiller zur Strecke bringen wollen. Der Film vereint Retro-Charme, Gespür für Jugendgefühle und Spannungsbögen und wandelt sich zum Psycho-Thriller. Das Regie-Kollektiv RKSS versteht sein beim Sundance-Film-Festival 2018 vorgestelltes Werk als liebevoll düstere Hommage an Achtziger-Filme wie "Die Goonies" oder "Stand by Me". Das Werkstattkino zeigt "Summer Of '84" an diesem Donnerstag in der Spätvorstellung, in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

Summer Of '84, Regie: RKSS, OmdU, Do., 25. Okt., 22.30 Uhr, Werkstattkino, Fraunhoferstr. 9, t 260 72 50