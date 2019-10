Zu den Regisseuren, die schon recht früh mit Hannelore Elsner gedreht haben, gehören Edgar Reitz und Bernhard Sinkel. An diesem Dienstag erinnern sie mit einem Filmgespräch in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste an die Schauspielerin

Vor einem halben Jahr ist Hannelore Elsner verstorben. 76 Jahre wurde sie alt, 60 Jahre davon arbeitete sie als Schauspielerin. Zu den Regisseuren, die schon recht früh mit ihr gedreht haben, gehören Edgar Reitz und Bernhard Sinkel. An diesem Dienstag erinnern sie mit einem Filmgespräch in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste an Elsner. In der Reihe "Aus unserer Werkstatt" werden zwei Filme gezeigt: Reitz' "Die Reise nach Wien" aus dem Jahr 1972 und Sinkels "Berlinger, ein deutsches Abenteuer" aus dem Jahr 1975. In beiden Filmen spielte Hannelore Elsner eine Hauptrolle. Im Anschluss unterhalten sich die Regisseure über ihre Filme und stehen für ein Publikumsgespräch zur Verfügung.

Die Reise nach Wien, D 1972, Regie: Edgar Reitz; Berlinger, ein deutsches Abenteuer, D 1975, Regie: Bernhard Sinkel, Alf Brustellin, Di., 15. Okt., 18 Uhr, Bayer. Akademie der Schönen Künste, Max-Joseph-Pl. 3, Eintritt frei