"Es tanzt die Göttin" hieß der Film bei uns, und die Göttin, das ist natürlich Rita Hayworth, die, auf den Tag genau vor 101 Jahren geboren, damals auf dem Weg an die Hollywoodspitze war und - der Film ist von 1944 - das begehrteste Pin-up-Girl der amerikanischen Soldaten im Krieg. Sie ist in diesem Film die rothaarige Rusty Parker, ein Girl aus einem kleinen Nachtclub in Brooklyn, ihr Boss ist der coole Gene Kelly, aber dennoch verfällt sie dem Traum, das neue Covergirl des Vanity-Magazins zu werden - also wegzugehen von ihm. Das Musical von Charles Vidor ist ein Traum von Tanz und Technicolor, mit einem fashionablem Finale, mittendrin aber gibt es schon mal ein hinreißendes Austern-und-Perlen-Ritual, das in furiosen Feelgood-Optimismus mündet, den Rita, Gene Kelly und Phil Silvers quer durchs nächtliche Brooklyn tanzen, was die Cops natürlich misstrauisch machen muss: "The sun will bring out a new day tomorrow ... Don't give in, let's give out." Gene Kelly ist wunderbar romantisch Rita gegenüber, aber am romantischsten tanzt er mit seinem liebsten Partner - mit sich selbst!

Cover Girl, USA 1944, Regie: Charles Vidor, Engl. OF, Do., 17. Okt., 19 Uhr, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1