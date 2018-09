10. September 2018, 18:59 Uhr Filmtipp des Tages Hoffnungsträger

Regisseur Karim Moussaoui erzählt in seinem Spielfilmdebüt die Geschichte des neuen Algerien, in dem Moderne auf Tradition und Stillstand auf Hoffnung prallen

Ein Mann wird Zeuge einer Schlägerei. Doch statt Zivilcourage zu zeigen, schweigt er. Eine junge Frau ist auf dem Weg zu ihrer Zwangsheirat, und einem Neurochirurgen wird eine Massenvergewaltigung vorgeworfen. In dem Drama "Warten auf Schwalben"), aufgeteilt in drei Handlungsstränge, treffen Charaktere mit unterschiedlicher sozialer Herkunft aufeinander. Der Regisseur Karim Moussaoui erzählt in seinem Spielfilmdebüt die Geschichte des neuen Algerien, in dem Moderne auf Tradition und Stillstand auf Hoffnung prallen. Gerade jetzt, da sich auch Deutschland durch Vorfälle wie zuletzt in Chemnitz in einem politischen und gesellschaftlichen Umbruch befindet, ist es wieder Zeit, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen - dabei aber nicht die Zukunft aus den Augen zu verlieren. Jetzt, da Statements zu Frieden und Liebe nicht mehr kitschig, sondern angebracht sind, drückt allein der Titel des Episodenfilms eine allgegenwärtige Sehnsucht nach Hoffnung und Freiheit aus.

Warten auf Schwalben - En attendant les hirondelles, Regie: Karim Moussaoui, OmU, Dienstag, 11. September, 18 Uhr, Werkstattkino, Fraunhoferstraße 9, ☎ 260 72 50