"Die haben harte Hände und ein hartes Herz / die streiten ohne Ende, und die sterben früh" - ja, so war das in diesem Lied, das Gerhard Gundermann über die Arbeiter sang, bei der Eisenbahn und im Tagebau. Und doch pulsiert in "Und musst du weinen" eine wilde Wehmut und ein großes Herz, das die einschließt, die es mit Müh und Not zum kleinen Häuschen, aber nicht zur Liebe gebracht haben. "Gundermann Revier" , zu sehen im Rahmen des Dok-Festes, heißt die Dokumentation von Grit Lemke, gedreht zwischen Lausitzer Revier und Hoyerswerda. Lemke hat sich mit Wegbegleitern des Liedermachers Gundermann getroffen, mit einer Lehrerin, mit Mitgliedern seiner Band Seilschaft und mit Conny, seiner Frau. Hier, wo sich die Bagger ins Land fressen, ist Heimat. Und Gundermanns Kunst bringt die Kräfte zusammen, die an ihr reißen.

Gundermann Revier, D 2019, Regie: Grit Lemke, Mi., 12. Februar, 19 Uhr, Monopol, Schleißheimer Str. 127, t 38 88 84 93