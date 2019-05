30. Mai 2019, 18:35 Uhr Filmtipp des Tages Haltung lernen

Marcela Saids Film "Los Perros" handelt von einer Frau, die bei einem Reitlehrer mit finsterer Vergangenheit Zuflucht vor der Spießbürgerlichkeit sucht

Es fängt gar nicht gut an, Mariana kommt mit Turnschuhen zur Reitstunde, nicht mit Stiefeln, und ohne Kappe, das gefällt dem Reitlehrer Juan überhaupt nicht. Reiten lernen ist ein starkes Motiv in Frauenliebesgeschichten. Aber Mariana braucht ihre Portion Widerspenstigkeit, sie hat wenig zu sagen, bei ihrem Mann, der für sie eine künstliche Befruchtung durchführen lässt, und ihrem Vater, der ihre Unterschrift unter diverse Papiere braucht. Von Juan will sie nun Haltung lernen und Unabhängigkeit, auch wenn sie sich dafür darauf einlassen muss, woher diese Haltung kommt - sie ist untrennbar verbunden mit Chiles diktatorischer Vergangenheit, in der Juan ein Colonel war. Nun wird ermittelt gegen ihn. Antonia Zegers ist Mariana in Los perros von Marcela Said, ihr Lächeln ist von unglaublicher Arroganz, aber zugleich von größter Verletzlichkeit. Manche Pferde, erklärt Juan, lieben es ihre Reiter zu testen.

Los perros, von Marcela Said. OmU. Theatiner, täglich 20.30 Uhr