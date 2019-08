1. August 2019, 18:27 Uhr Filmtipp des Tages Gurkentruppe mit Schurkencharme

Der Independent-Thriller "Reservoir Dogs" ist der erste Kinofilm des Regisseurs Quentin Tarantino. Der Ensemblefilm von 1992 läuft in einem Tarantino-Sonderprogramm, welches das City-Kino präsentiert

Mit den Wilden Hunden fing es an, vor 27 Jahren. Der Independent-Thriller "Reservoir Dogs" ist der erste Kinofilm des Regisseurs Quentin Tarantino. Ein Ensemblefilm, der - mit vielen Rückblenden - die Geschichte eines missglückten Raubüberfalls erzählt. In den Hauptrollen verbreiten Tim Roth und Harvey Keitel lässigen Schurkencharme, außerdem Michael Madsen, Chris Penn, Steve Buscemi und, in einer Nebenrolle, Tarantino selbst. Man kann darin viele Motive, Dialogeigenheiten und Musik-raffinessen entdecken, die sich durch das gesamte Werk des US-Filmemachers ziehen. Bevor am 15. August Tarantinos neunte Regie-Arbeit "Once Upon A Time In Hollywood" mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio Fans scharenweise in die Kinos in Deutschland locken wird, lädt das City zur großen Retrospektive ein - an diesem Freitag mit "Reservoir Dogs". Bis 8. September laufen hier alle Tarantino-Filme als Abendvorstellung und, teilweise, als Matinee. Jeweils im Original mit Untertiteln.

Reservoir Dogs, USA 1992, Regie: Quentin Tarantino, OmU, Fr., 2. Aug., 21.15 Uhr, City, Sonnenstr. 12, ☎ 59 19 83; Tarantino-Reihe bis 9. Sep.