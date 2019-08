9. August 2019, 18:52 Uhr Filmtipp des Tages Grübeln im Grünen

Peter Steins Verfilmung von Maxim Gorkis Stück "Sommergäste"

Die Sonne brennt, der Asphalt glüht, die Städter japsen. Wohl dem, der ein Sommerhäuschen hat. In so einer Oase, einer von Bäumen beschatteten Datscha, treffen auch die Figuren in Maxim Gorkis Stück "Sommergäste" aufeinander. Es ist die Zeit des zaristischen Russlands um die Jahrhundertwende, die 13 privilegierten Urlauber diskutieren viel, lamentieren endlos und wissen wohl, dass ihnen ungemütliche Zeiten bevorstehen. "Mein Gott, was sind wir für gleichgültige Menschen", sagt eine von ihnen (Edith Clever), "wie abgestumpft und gleichgültig." Die Parallelen zur heutigen Zeit sind unübersehbar, das macht die Qualität von Gorkis Vorlage aus, die im Theater ein Dauerbrenner ist (aktuell etwa bei den Salzburger Festspielen). Verfilmt wurde sie 1976 vom Theatermann Peter Stein, der Kinofilm basierte auf seiner eigenen Bühneninszenierung an der Berliner Schaubühne von 1974. Botho Strauß schrieb das Drehbuch, Michael Ballhaus führte die Kamera, Otto Sander, Bruno Ganz oder Jutta Lampe standen davor. Und Edith Clever sagt im Film: "Wir sind Sommergäste in unserem Land, wir gehören nirgendwo hin. Wir tun nichts, wir reden nur schrecklich viel."

Sommergäste, D 1976, Regie: Peter Stein, Sonntag, 11. August, 11 Uhr, Studio Isabella, Neureutherstraße 29, t 271 88 44; www.filmkunstwochen-muenchen.de