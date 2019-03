17. März 2019, 18:41 Uhr Filmtipp des Tages Grenzüberschreitende Phantasie

Tina kann Emotionen anderer Menschen spüren. Doch neben ihrem Job beim Zoll fristet sie ihr einsames Dasein. Bis Vore auftaucht und sich alles verändert. Regisseur Ali Abbasi mischt in dem Film "Border" Fantasy mit Drama und Krimi

Die vierzigjährige Tina hat eine besondere Begabung: Sie spürt die Emotionen ihrer Mitmenschen, wie Schuldgefühle, Nervosität oder Angst. Für ihren Job beim schwedischen Zoll eine äußerst nützliche Eigenschaft. Auch durch ihr deformiertes Äußeres fällt Tina auf und fristet neben ihrer Tätigkeit beim Zoll ein abgelegenes, einsames Dasein - bis Vore auftaucht, der ihr erstaunlich ähnlich sieht. Regisseur Ali Abbasi machte mit dieser Verfilmung einer Kurzgeschichte von John Ajvide Lindqvist schon bei den Filmfestspielen in Cannes von sich reden. Auf ganz eigentümliche Weise mischen sich in "Border" Fantasy, Drama und Krimi zu einer Parabel über Identität, Liebe und Rassismus zwischen Absurdität und Horror. Im Gasteig wird der Film in der Reihe "Kino Europa" mit anschließendem Filmgespräch gezeigt.

Border, SWE/DMK 2018, Regie: Ali Abbasi, Schwedisch mit Untertiteln, Mo., 18. März, 19 Uhr, Gasteig, Carl-Amery-Saal, Eintritt frei