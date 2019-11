In einem filmischen Brief an seine Tochter zeigt ein australischer Regisseur, wie die Welt in zwei Jahrzehnten aussehen könnte

"Ich will, dass ihr in Panik geratet!", sagte Greta Thunberg in Davos. Und anscheinend gibt es dazu auch allen Grund, wie extreme Wetterverhältnisse oder weltweites Artensterben vermuten lassen. Doch wie würde unsere Welt im Jahr 2040 aussehen, wenn wir als globale Gemeinschaft heute all die Potenziale und Erkenntnisse der Umweltforschung nutzen würden? Der Regisseur Damon Gameau versucht, in einem filmischen Brief an seine vierjährige Tochter Antworten zu finden. Begleitend zu seinem Kinofilm "2040 - Wir retten die Welt!" hat der Australier außerdem eine Website initiiert (www.whatsyour2040.com), die auf Anfrage einen individuellen Umwelt-Aktionsplan für jeden einzelnen erstellt. Denn Gameau ist sich sicher: Eigentlich sind gute Lösungsideen schon längst vorhanden - wir müssen sie einfach umsetzen.

2040 - Wir retten die Welt! Regie: Damon Gameau, läuft in mehreren Kinos