Cassandra steckt mitten in den Vorbereitungen zur Beerdigung ihrer Mutter. Und trägt in ihrem Inneren einen absurden, komischen Kampf aus

Eine Trauerrede auf die eigene Mutter will Cassandra Haywood schreiben. Sie ist schließlich Autorin. Nur ist das nicht so einfach. Da ist die Familie, die Einwände hat. Da ist das eigene, sich immer wieder wandelnde Bild er Mutter. Und da ist sie selbst. Und sie ist zwei. Die eine Cassie und die andere. Amy Nostbakken und Norah Sadava spielen in "Mouthpiece" zwei Seiten einer Person. Das ist Selbstbetrachtung, einerseits, andererseits absurd und auf wilde Art komisch. Patricia Rozema, die ihren Film nach einem Bühnenstück gedreht hat, das ihre beiden Hauptdarstellerinnen geschrieben haben, ist bei der Aufführung im Filmmuseum anwesend. Gezeigt wird der Film im Rahmen von "Canada Now - The Maple Movies Festival", das aktuell kanadische Produktionen in deutsche Kinos bringt.

Mouthpiece, Kanada 2018, Regie: Patricia Rozema, Originalfassung mit engl. Untertiteln, Do., 24. Oktober, 19 Uhr, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, ☎ 233 964 50