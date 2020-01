Zwei Menschen, in einem Diner sitzend, die sich über Tinder kennengelernt haben. Eine Alltagssituation. Queen (Jodie Turner-Smith) und Slim (Daniel Kaluuya) ahnen in dieser Sekunde noch nicht, was auf sie zukommen wird. Dass das schwarze, spätere Paar in eine Polizeikontrolle gerät, und Slim aus Notwehr und zur Rettung seiner Queen den Polizisten erschießt, ist dem unterhaltsamen und gut gestylten Roadmovie nicht anzusehen: Die griechisch-amerikanische Regisseurin Melina Matsoukas erhebt das Paar zu heldenhaften Symbolfiguren. In ihrem Drama "Queen & Slim" entladen sich auch der Schmerz und die Wehmut über ein andauerndes, rassistisches System und die mitunter grausame Polizeiwillkür in den USA. Die beiden Protagonisten fliehen, und während sie sich lieben lernen, kämpfen die Menschen auf der Straße für Gerechtigkeit.

