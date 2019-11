Regisseur Jan Haft befasst sich in seinem neuesten Dokumentarfilm mit der Vielfalt von Flora und Fauna auf deutschen Wildwiesen

Jeden Freitag ziehen sie durch die Innenstädte, mit markanten Parolen und Plakaten, vor allem aber mit Drang zur Veränderung: die meist jugendlichen Aktivisten der "Fridays For Future"-Bewegung. Bereits seit mehr als einem Jahr treten sie für Klima- und Umweltschutz ein. Ein Engagement mit Vorbildcharakter, wie die Initiatoren einer besonderen Filmreihe im Neuen Maxim finden. Unter dem Titel "Cinema For Future" laufen hier einmal im Monat Filme über Umwelt und Nachhaltigkeit. Aktuelles Beispiel ist der Dokumentarfilm "Die Wiese - Ein Paradies nebenan" . Der mehrfach ausgezeichnete Naturfilmer Jan Haft beschäftigt sich darin mit eben diesem sehr vielfältigen, aber auch sehr bedrohten Lebensraum. Im Anschluss an die Vorführung steht der Regisseur für ein Filmgespräch zur Verfügung.

Die Wiese - Ein Paradies nebenan, Regie: Jan Haft, Film und Gespräch in der Reihe "Cinema For Future", Freitag, 22. November, 16.30 Uhr, Neues Maxim, Landshuter Allee 33, t 89 05 99 80