Léon (Jean Reno) ist Profi - Profikiller. Er arbeitet brutal und scheinbar emotionslos die Aufträge ab, die er von der italienischen Mafia erhält. Die einzige "Beziehung", der er unterhält, ist die zu einer Pflanze. Doch dann lernt er die elfjährige Mathilda (Natalie Portman) kennen. Die Kleine, die von ihrem Vater misshandelt wird, wohnt bei ihm im Haus. Als ihre Familie ermordet wird, rettet Léon sie. Und damit ändert sich das Leben des Profikillers. Mathilda will von ihm zur Auftragsmörderin ausgebildet werden und ihre Familie rächen. Im Gegenzug bringt sie dem Analphabeten Lesen und Scheiben bei. Der bildstarke und spannungsgeladene Klassiker "Léon - Der Profi" von Regisseur Luc Besson aus dem Jahr 1994 wurde 25 Jahre nach seiner Filmpremiere sorgsam restauriert und kommt nun als "Director's Cut" mit mehr als 20 Extra-Minuten bundesweit in die Kinos. Darin kommt die besondere Beziehung zwischen Léon und Mathilda, die Besson in den Mittelpunkt es Films gestellt hatte, noch intensiver zur Geltung. Nathalie Portman war erst zwölf Jahre alt, als der Film gedreht wurde. Mit der Rolle der Mathilda begann ihre Weltkarriere.

Léon, der Profi - Director's Cut, FR 1994, Regie: Luc Besson, Mo., 30. Sep., 19 Uhr, OV, Cinema, Nymphenburgerstr. 31,t55 52 55; Mo., 30. Sep., 20.40 Uhr, Arri, Türkenstr. 91, t38 89 96 64