4. März 2019, 18:49 Uhr Filmtipp des Tages Ein Tanz für die Ewigkeit

Ein Film über die Unberechenbarkeit des Lebens und wie Balsam für die Seele

Abseits von "Helau" und Schlager zeigt das Theatiner-Kino ein cineastisches Kleinod im italienischen Original mit Untertiteln - womöglich als Alternativprogramm für Faschingsmuffel. In "Brot & Tulpen" wird die Hausfrau Rosalba (Licia Maglietta) von ihrer Familie an einer Raststätte vergessen. Spontan fährt sie per Anhalter nach Venedig. Dort lernt sie einige skurrile, aber liebenswerte Charaktere kennen, allen voran den charmanten Fernando (Bruno Ganz). Bald verwirft sie den Plan, zu ihrem alten Leben zurückzukehren, hat die Rechnung aber ohne ihren Ehemann (Antonio Catania) gemacht. "Brot & Tulpen" ist ein Film über die Unberechenbarkeit und Schönheit des Lebens und auch 19 Jahre nach seiner Veröffentlichung noch Balsam für die Seele. Nicht zuletzt dank Bruno Ganz, der vor Kurzem im Alter von 77 Jahren verstarb.

Brot & Tulpen, Italien 2000, Regie: Silvio Soldini, Original mit Untertiteln, Dienstag, 5. März, 15.45 Uhr, Theatiner, Theatinerstraße 32, t 22 31 83