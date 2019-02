28. Februar 2019, 18:38 Uhr Filmtipp des Tages Düstere Begeisterung

Anja Kofmel zeichnet in ihrem animierten Dokumentarfilm "Chris The Swiss" ein vielschichtiges Bild von einem jungen Mann, der in einen fremden Krieg zog

Anfang 1992 wird ein junger Journalist auf einem Feld in Kroatien tot aufgefunden. Erdrosselt - mit dem eigenen Schal. Der Schweizer ist in die Uniform einer internationalen Söldnertruppe gehüllt. "Mit der Nachricht kam sozusagen das Böse in mein Leben", wird seine damals zehnjährige Cousine Anja Kofmel später sagen. Der Fall lässt sie nicht los. Warum musste Chris sterben? Was faszinierte ihn, wie andere junge Männer auch, an den Grausamkeiten des Kriegs? Und warum trat er der brutalen Truppe PIV bei? 20 Jahre später geht Kofmel den Ungereimtheiten seines Todes in ihrem Dokumentarfilm "Chris The Swiss" nach. Die Mischform aus subjektiver, düsterer Animation und journalistischer Dokumentation zeichnet ein vielschichtiges Bild von einem jungen Mann, der in einen fremden Krieg zog.

