30. August 2018, 18:49 Uhr Filmtipp des Tages Drehen und durchdrehen

Ein Regisseur nimmt seine Schaffens- und Existenzkrise zum Anlass, um zu feiern und sich zu amüsieren

Der 60 Jahre alte Regisseur Lászlo will die Ermahnungen nicht hören und weiterhin Grenzen austesten. Seine Schaffens- und Existenzkrise nimmt er zum Anlass, sich noch einmal so richtig ausgelassen zu amüsieren, unbeschwert und rücksichtlos. Das Spielfilmdrama "Breakdown in Tokyo" ) von und mit Zoltan Paul aus Österreich handelt davon, wie Vater Lászlo die Prog Rock-Band Pero Pero seines Sohns auf Japantour filmisch dokumentiert und begleitet. Denn der Sohn lebt seinen Traum, Musiker zu sein, wie er sagt. In Tokyo stoßen sie auf die japanische Tourmanagerin Nahoko, mit der Lászlo anbandelt. Bis er die Affäre mit Nahoko beenden muss, lebt er seine Begierden aus und lässt jede Hemmung fallen. Das beschämend irrationale Verhalten des Vaters, das normalerweise Pubertierenden zugeschrieben wird, wollen die Lebensgefährtin und der Sohn bald nicht mehr tolerieren und weisen Lászlo in die Schranken - was misslingt.

Breakdown in Tokyo, Regie: Zoltan Paul, Freitag, 31. August, 22.15 Uhr; Film & Gespräch mit dem Regisseur am Samstag, 1. September, 21 Uhr, Werkstattkino, Fraunhoferstr. 9, ☎ 2 60 72 50