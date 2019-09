Etwas Schlimmeres als Schweine gibt es nicht. Zumindest nicht für die Angry Birds, die auf ihrem idyllischen Eiland leben und in ihrem ersten Filmabenteuer von 2016 unerwarteten Besuch von der Schweineinsel bekamen - die Schweine klauten ihre Eier. Im Animationsspaß "Angry Birds 2" () muss die Feindschaft mit den Schweinen begraben werden, denn diese haben eine furchtbare Entdeckung gemacht: Es gibt eine dritte Insel, auf der Adler wohnen. Und die bösen Adler wollen die Schweine und die Vögel brutal vernichten. Das muss der Held Red (in der deutschen Version gesprochen von Christoph Maria Herbst) zusammen mit seinen Freunden und den Schweinen um jeden Preis verhindern. Da gilt es, Contenance zu bewahren und die Vorurteile gegen die ehemaligen Widersacher zu überwinden - gar nicht so leicht, wenn man so viel Wut im Gefieder hat.

Angry Birds 2, USA/FIN 2019, Regie: Mark Thurop van Orman, läuft in vielen Kinos, siehe Programm