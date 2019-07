22. Juli 2019, 18:54 Uhr Filmtipp des Tages Die Stufen der Revolution

In seiner Dokumentation "Dem Panzerkreuzer Potemkin auf der Spur" zeichnet Artem Demenok die Zensurgeschichte des Films nach

Die feine Dame mit dem Lorgnette, der junge Mann ohne Beine, der kleine Junge mit dem Korb - sie alle jubeln, winken, staunen. Auf dem Mast weht die rote Flagge, nachträglich koloriert, der einzige Farbfleck in Sergej Eisensteins "Panzerkreuzer Potemkin". Und plötzlich ist alles in Aufruhr. Die weißberockte Armee des Zaren rückt an, treibt die Menschen die Hafentreppe von Odessa hinunter. Totale. Chaos, Nahaufnahmen von Stürzenden. Mechanisch marschieren und schießen die Reihen der Soldaten. Das gestürzte Kind, über das Schuhe trampeln. Die sterbende Mutter - und dann ihr Kinderwagen, der in der Masse der Fliehenden die Stufen hinab holpert . Meisterhaft, wie Eisenstein in seiner 1925 gedrehten Verbeugung vor der russischen Revolution von 1905 Masse choreografiert, und gegen die Soldatenstiefel die Physiognomie des Individuums setzt. Alles strebt dem Moment der Erlösung zu, als endlich die Matrosen auf der Potemkin das Feuer eröffnen. In seiner Dokumentation "Dem Panzerkreuzer Potemkin auf der Spur", zeichnet Artem Demenok die Zensurgeschichte des Films nach, die inhaltlich und ästhetisch lange nachwirkte. Danach ist der Film in der deutschen Fassung von 1926 zu sehen.

Dem Panzerkreuzer Potemkin auf der Spur, D 2007, R: Artem Demenok, Bronenosec Potemkin (Panzerkreuzer Potemkin), SU 1925, R: Sergej Eisenstein, Dienstag, 23. Juli, 19 Uhr, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, t 23322370