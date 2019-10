Eigentlich hat Lilly (Karin Hanczewski) alles bei ihrem Bruder auf dem Hof: Dorfleben, Ruhe, Weite, eine liebende Familie. Trotzdem sehnt sie sich nach mehr. Franz (Sebastian Fräsdorf), der Bruder, kann Lillys Freiheitsdrang nicht nachvollziehen. Als die sich auch noch in eine Romanze mit dem Musiker Chris (Godehard Giese) stürzt, droht die Situation zwischen Bruder und Schwester zu eskalieren. Die vielschichtigen Beziehungen zwischen Geschwistern sind zentrales Thema in den Filmen von Tom Sommerlatte - so auch in "Bruder Schwester Herz", einer Mischung aus Komödie und Liebesgeschichte. Gemeinsam mit der Hauptdarstellerin wird der Regisseur an diesem Samstag sein Werk im Arena Filmtheater vorstellen und für ein Gespräch zur Verfügung stehen.

Bruder Schwester Herz, Regie: Tom Sommerlatte, Film & Gespräch, Sa., 12.Okt., 20.45 Uhr, Arena Filmtheater, Hans-Sachs-Str. 7, t 260 32 65