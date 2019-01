8. Januar 2019, 18:40 Uhr Filmtipp des Tages Die Kunst zu leben

Regisseur Carlos Saura entführt den Zuschauer mit seinem Film "Flamenco Flamenco" in eine Welt aus Rhythmen, Farben und Bewegungen

Flamenco ist mehr als Tanz. Flamenco ist mehr als Musik. Flamenco ist ein Lebensbegleiter und eine Art, sein Leben zu führen. Mitte der Neunzigerjahre hat sich der spanische Regisseur Carlos Saura mit "Flamenco" in diese Welt sinken lassen. Ein Film, geformt von Rhythmus, Farbe und Bewegung. In der Reihe "Cine Español" zeigt das Studio Isabella Sauros zweite Meditation über die Kunstform von 2010. "Flamenco Flamenco" heißt sie so schmucklos wie logisch. Gedreht wurde im Weltausstellungs-Pavillon in Sevilla. Die Kulisse bereiten Gemälde von Picasso bis Klimt. Tomatitos und Paco de Lucías Finger flirren über die Gitarrensaiten. Saura überführt den Flamenco in einen Kunstraum. Und hier wächst er zu allumfassender Größe, die Geburt bis Tod einschließt.

Flamenco Flamenco, ESP 2010, Regie: Carlos Saura, Mi., 9. Januar, 18.30 und 22.45 Uhr, Studio Isabella, Neureuther Str. 29, t 271 88 44