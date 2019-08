Jung sein ist schwierig. Das Leben will in vollen Zügen genossen werden, anderseits auch nicht so sehr, dass man später total verlebt ist. Auf dem besten Weg, letzteres zu werden, ist Jaksch (Jakob Schreier), der ausgelassen trinkt und feiert - was man ihm auch ansieht. Dass er sich nebenbei noch die Gunst der Frauen und Geld erarbeiten muss, erschwert das exzessive Großstadtleben, und so stolpert Jaksch von einer skurrilen Situation in die nächste. Die charmant-absurden Episoden von "Fett und Fett" starteten als Webserie und wurden auf dem Münchner Filmfest vorgestellt, bevor sie bald im ZDF laufen sollen. Vorher gibt es sie auf großer Open-Air-Leinwand beim "Kino, Mond & Sterne" zu sehen. Für die letzte Woche der Freiluftsaison haben sich die Organisatoren noch ein paar Besonderheiten einfallen lassen. Deshalb wird Jakob Schreier, Hauptdarsteller und Entwickler der Serie über das Getriebensein und Treibenlassen, gemeinsam mit seiner Co-Autorin und Regisseurin Chiara Grabmayr bei der Vorstellung am Sonntagabend anwesend sein. Beide studieren an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München.

Fett und Fett , D 2018/2019, Regie: Chiara Grabmayr, Sonntag, 1. September, 20.30 Uhr, Kino, Mond & Sterne, Seebühne im Westpark, t 82 98 90 00, Infos unter www.kino-mond-sterne.de