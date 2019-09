Eine Werkstatt in Greenwich Village. Rick Kelly feilt an einem Griffbrett. Cindy Hulej, Ricks Lehrling, zeichnet an einem Plan, Ricks Mutter Dorothy staubt mit einem Federwedel Instrumente ab. Rick baut Gitarren aus dem Material, das bei Abbrucharbeiten alter Gebäude ans Licht kommt. Ein wurmstichiger Telecaster aus amerikanischer Kastanie etwa. Patti Smiths Gitarrist Lenny Kaye kommt vorbei, Bill Frisell stöpselt ein Instrument in einen Verstärker ein. Sie halten das alte New York in ihren Händen. Und es kommen die Erinnerungen. Ron Manns Dokumentarfilm "Carmine Street Guitars" zeigt eine so holzwarme Welt rockiger Nachbarschaftlichkeit, jenseits der digitalen Arbeitswelt, dass man hier liebend gerne auch einmal einen Nachmittag versitzen würde.

