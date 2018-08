31. August 2018, 19:02 Uhr Filmtipp des Tages Der schiere Wahnsinn

Sorgt für Gänsehaut seit 1980: Stanley Kubricks innovatives Meisterwerk "The Shining" mit Jack Nicholson in der Hauptrolle

Einchecken, auspacken, wohlfühlen: So läuft das normalerweise in den schicken Wellnesshotels mit Bergblick, in denen gestresste Großstädter gerne ihre Wochenenden verbringen. Nur im Overlook Hotel in den Bergen von Colorado ist alles etwas anders: Das Haus sieht nicht besonders einladend aus und bleibt über die Wintermonate geschlossen, der Wohlfühlfaktor tendiert gegen null. Lediglich ein als Hausmeister engagierter ehemaliger Lehrer und seine Familie sollen nach dem Rechten sehen. Das ist die Ausgangslage von Stephen Kings Roman "The Shining", aus dem Stanley Kubrick 1980 einen noch berühmteren Kinofilm gemacht hat, mit Jack Nicholson () und Shelley Duvall in den Hauptrollen. Es ist die vielleicht irrste Filmrolle, die der für irre Filmrollen stets offene Nicholson je gespielt hat. "Here's Johnny", brüllt er in einer Szene, als er die Badezimmertür mit der Axt einschlägt, seine Filmgattin schreit sich währenddessen die Seele aus dem Leib. Kubrick kürzte übrigens seinen Thriller für den europäischen Markt selbst um eine knappe halbe Stunde, im Werkstattkino läuft jetzt die 144-minütige US-Version in der englischsprachigen Originalfassung.

The Shining, USA/GB 1980, Regie: Stanley Kubrick, Sonntag, 2. September, 17 Uhr, Werkstattkino, Fraunhoferstr. 9, ☎ 260 72 50