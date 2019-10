Widerspenstige Agaven, rotbraune Felsen, die staubige Weite der kalifornischen Wüste. Hier, in der verlassenen Kleinstadt Barstow, ist Stanley "Spoon" Jackson geboren und aufgewachsen. Bis eines Abends bei einer häuslichen Auseinandersetzung ein Mensch ums Leben kommt. In einem fragwürdigen Gerichtsverfahren wird der damals 19-jährige Afro-Amerikaner zu lebenslanger Haft verurteilt, ohne Aussicht auf Begnadigung. Seitdem zieht Jackson von Gefängnis zu Gefängnis, seit 41 Jahren schon. Trost und Halt findet er in seinen Gedichten. In "Barstow California" gibt der deutsche Filmemacher Rainer Komers dem Gefangenen eine Stimme und erzählt collagenhaft von dessen Vergangenheit - eine Geschichte von Armut und Rassismus, Einsamkeit und Hoffnung. Ein hochpolitisches, poetisch-biografisches Werk, irgendwo zwischen Dokumentarfilm und bildender Kunst.

