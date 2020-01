Mittlerweile lebt Hans Breuer wieder in seiner Geburtsstadt Wien. 2015 war das anders. Da kümmerte sich der Wanderhirte um Schafe, sang jiddische Lieder und half Flüchtlingen, die in Österreich ankamen - aus Solidarität, nicht aus Wohltätigkeit. Seine eigene jüdische Familie wurde während der NS-Zeit verfolgt. Ein Video, in dem Breuer im Auto mit einer arabischen Flüchtlingsfamilie ein jiddisches Lied singt, verbreitete sich im Internet viral. Grund für die Filmemacherin Ronit Kertsner, diese Geschichte mit "Refugee Lullaby" zu würdigen. Nun ist der Dokumentarfilm bei den Jüdischen Filmtagen zu sehen. Als Gast wird Hans Breuer erwartet, um aus seinem Leben als letzter jüdischer Hirte in Österreich zu erzählen.

Refugee Lullaby, Regie: Ronit Kertsner, Ö/ISR 2019, Dt./Jidd. OF mit dt. Untertiteln, Donnerstag, 30. Januar, 19 Uhr, Jüdisches Gemeindezentrum, St.-Jakobs-Platz 18, t 202 40 04 91