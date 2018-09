24. September 2018, 18:58 Uhr Filmtipp des Tages Das Leben des Meisters

Eine deutsche Regisseurin erzählt die Geschichte Ingmar Bergmans

"Du bist mein Meister. Deinetwegen bin ich Filmemacherin geworden." Diese Worte richtet Margarethe von Trotta an den schwedischen Regisseur Ingmar Bergman. Als sie sein Drama "Das siebente Siegel" in den frühen Sechzigerjahren im Kino sah, sei das für sie wie eine Explosion gewesen. Zu seinem 100. Geburtstag widmet von Trotta ihm daher den Porträtfilm "Auf der Suche nach Ingmar Bergman" Dafür unterhielt sie sich unter anderem mit den Schauspielerinnen Liv Ullmann und Gunnel Lindblom (im Bild) und dem Regisseur Ruben Östlund. Die deutsche Regisseurin, die den exzentrischen Filmemacher persönlich kannte, verklärt seine Lebensgeschichte nicht. Vielmehr diskutiert und erforscht sie den Einfluss Bergmans auf den heutigen Film und gibt einen persönlichen Rückblick auf seine Werke. Der Dokumentarfilm feierte seine Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes, wo Bergman 1997 selbst mit dem Ehrenpreis "Palm of Palms" ausgezeichnet wurde.

Auf der Suche nach Ingmar Bergman, Regie: Margarethe von Trotta, Preview am Dienstag, 25. September, 21 Uhr, Filmmuseum München, St.-Jakobs-Platz 1, t 23 39 64 50