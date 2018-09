2. September 2018, 18:54 Uhr Filmtipp des Tages Coming Out

In der Dokumentation "Mr. Gay Syria" folgt Regisseurin Ayse Toprak dem 24-jährigen Husein und dem 40-jährigen Mahmoud. Beide Männer sind homosexuell und wollen ihre Sexualität nicht länger verstecken

Es wäre das erste Mal, dass ein Araber aus dem Nahen Osten am Schönheitswettbewerb "Mr. Gay World" auf Malta teilnimmt. Für die beiden schwulen Männer Husein und Mahmoud würde damit ein Traum in Erfüllung gehen. In dem Dokumentarfilm "Mr. Gay Syria" von Ayse Toprak geht es um zwei Männer, die auf der Bühne stehen und sich nicht länger unsichtbar fühlen möchten. Husein ist 24 und führt ein Doppelleben: Er ist mit Eltern, Frau und Tochter von Aleppo nach Istanbul gekommen und arbeitet als Friseur, wo er sich geoutet hat - nur seine Familie bleibt unwissend. Der 40-jährige Mahmoud gründete in Syrien den ersten Schwulen-Blog und arbeitet mittlerweile als Schwulenberater in Berlin, wo er politisches Asyl erhalten hat. Die Regisseurin hat Husein und Mahmoud ein Jahr lang begleitet und zeigt das Streben der beiden Männer, ihre Sexualität nicht länger verstecken zu müssen.

Mr. Gay Syria, Regie: Ayse Toprak, Preview am Montag, 3. Sept., 21.15 Uhr, Atelier, Sonnenstraße 12, ☎ 59 19 18; Kinostart am Donnerstag, 6. Sept.