Er fährt durch die Eifel und singt Lieder im Dialekt. Er kehrt in die Otto-Falckenberg-Schule in München zurück, wo er in den Fünfzigerjahren ausgebildet wurde. Er spaziert durch Rom und zeigt die Terrassenwohnung, wo er 30 Jahre lang zuhause war. Der Dokumentarfilm "Es hätte schlimmer kommen können" führt den Zuschauer zu den wichtigsten Stationen in Mario Adorfs Leben. Ein Leben, das geprägt ist von großen Erfolgen auf der Bühne, im Kino und im Fernsehen. Der Regisseur Dominik Wessely hat den 1930 in Zürich geborenen Adorf begleitet () und große Themen seiner Biografie herausgearbeitet, darunter die Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder und Helmut Dietl. Viele Interview-Sequenzen (auch mit Weggefährtinnen wie Senta Berger), Jugendfotos und Archivmaterial formen ein filmisches Porträt, das auf der Berlinale seine Weltpremiere hatte und nun, als Preview vor dem offiziellen Kinostart im November, beim kürzlich eröffneten Fünf-Seen-Filmfestival läuft.

Es hätte schlimmer kommen können , D 2019, Regie: Dominik Wessely, Do., 5. Sep., 17.30 Uhr, Starnberg, Schloßberghalle, weitere Termine in Gauting und Seefeld unter www.fsff.de