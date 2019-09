Noch einmal gemeinsam Urlaub machen, um die Beziehung zu retten, ist meistens keine gute Idee. So auch bei dem amerikanischen Paar Dani (Florence Pugh) und Christian (Jack Reynor). Trotz Streits schließt sich Dani ihrem Noch-Freund und seiner Clique an, die nach Schweden fährt. Unter ihnen ist ein Schwede, der sie zu einem besonderen Fest mitnimmt, dass in dieser Form nur alle 90 Jahre gefeiert wird: "Midsommar" . In Schweden angekommen, beginnt der Horror: Halluzinogene Drogen müssen geschluckt, Fruchtbarkeits- und Opferrituale durchlebt und Symbole entschlüsselt werden. Der Albtraum spielt sich in gleißendem Sonnenlicht und einem idyllischen Setting zwischen den in blumenbestickten Gewändern bekleideten Dörflern ab. Der Film soll eines zeigen: den Horror einer Trennung.

Midsommar - Das Böse wird ans Licht kommen, USA/Schweden 2019, Regie: Ari Aster, läuft in mehreren Kinos, u.a. City, Mathäser, Monopol, Museum Lichtspiele, siehe Programm