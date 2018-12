18. Dezember 2018, 18:42 Uhr Filmtipp des Tages Blues in Schwarz-Weiß

Porträt über den Musiker Jesper Munk

Ein stilles Porträt über einen expressiven Musiker. Das schließt sich nicht aus, im Gegenteil, es schafft Räume für Tiefgang. "For In My Way It Lies" zeigt den Menschen hinter dem Münchner Blues-Senkrechtstarter Jesper Munk: im Alltag, im Studio, beim Schreiben, auf der Bühne, auf Tour. Der Autor und Regisseur Lukas von Stein hat den jungen Künstler lange begleitet; er zeigt ihn pur und ohne Inszenierung, ohne Interviews und zusätzliche Musik. Sein Schwarz-Weiß-Film lief beim Dok-Fest, an diesem Mittwoch ist er im Monopol zu sehen. Im Anschluss gibt es ein Regie-Gespräch, moderiert von Daniel Sponsel.

For In My Way It Lies, D 2018, Regie: Lukas von Stein, Film & Regie-Gespräch, Mi., 19. Dez., 19 Uhr, Monopol, Schleißheimer Str. 127, t 38 88 84 93