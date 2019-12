Das Münchner Filmmuseum zeigt in seiner aktuellen Hitchcock-Reihe an diesem Freitag "The Man Who Knew Too Much" (Der Mann, der zuviel wusste) im englischen Original. Nicht jedoch in der Version von 1956, sondern in der von Hitchcock ebenfalls gedrehten Ursprungsfassung von 1934. Alfred Hitchcock erzählt darin, wie ein einziger Augenblick das Leben einer ganz normalen britischen Familie durcheinanderbringt. Peter Lorre ist in diesem Thriller der sehr sinistere Bösewicht, und die letzte halbe Stunde im finsteren Londoner East End erinnert an die Berliner Gangstergefechte bei Fritz Lang.

The Man Who Knew Too Much, R: Alfred Hitchcock, Filmmuseum, Sankt-Jakobs-Pl. 1, Fr., 20. Dez, 18.30 Uhr