29. März 2019, 18:56 Uhr Filmtipp des Tages Bedrohte Schönheit

Grant Baldwin hat Martina und ihre 60 Jahre alte Mutter Tania bei ihrer 2300 Kilometer langen Reise durch die Bergketten Nordkanadas begleitet

Der kanadische Kameramann und Dokumentarfilmer Grant Baldwin hat sich in seinen Werken schon oft mit der Natur beschäftigt. Im Fokus standen, ob in "The Clean Bin Project" oder in "Just Eat It: A Food Waste Story" allerdings eher die Verschwendungssucht der Menschen und ihr besorgniserregender Umgang mit der Umwelt. Daher stellt sein neuer Film durchaus einen Kontrapunkt dar: In der Naturdokumentation "This Mountain Life" () geht es zunächst einzig und allein um die Schönheit der kanadischen Berglandschaft. Baldwin begleitet Martina und ihre 60 Jahre alte Mutter Tania bei ihrer 2300 Kilometer langen Reise durch die Bergketten Nordkanadas. Dabei treffen sie unter anderen auf Nonnen, die ein Kloster in den Bergen bewohnen, um Gott näher zu sein, einen einsamen Alpinisten, einen leidenschaftlichen Schneekünstler oder auf ein Paar, das seit 50 Jahren abseits der Zivilisation lebt. Herausgekommen sind dabei nicht nur beeindruckende Aufnahmen der kanadischen Berge, sondern auch faszinierende Porträts von der Beziehung zwischen Mensch und Natur. Während es bei "The Mountain Life" auf den ersten Blick also um die reine Schönheit geht, zeigt der Film doch auch auf, was durch den menschgemachten Klimawandel auf dem Spiel steht. Baldwin befindet sich gerade auf Kinotour, um seinen Film vorzustellen. An diesem Samstag endet diese Tour mit seinem Besuch im Neuen Rottmann. Dort kann man dann nicht nur den Film sehen, sondern mit dem Filmemacher auch über die Schönheit der Natur diskutieren - und darüber, was wir machen können, damit sie erhalten bleibt.

This Mountain Life, Regie: Grant Baldwin, Film & Gespräch, Sa., 30. März, 18.15 Uhr, Neues Rottmann, Rottmannstr. 15, Telefon: 52 16 83; läuft auch in anderen Kinos, siehe Programm