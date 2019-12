Der Tanzfilm "Nurejew - The White Crow" handelt von jener Zeit, in der Rudolf Nurejew zu einem der größten Ballettstars der Sowjetunion wurde - und zwischen den Weltmächten der Kalte Krieg herrschte

Gute Tanzfilme gibt es nicht von der Stange. Jeder hat individuelle Qualitäten, wie gute Tänzer selbst. Zur Zeit läuft etwa "Cunningham", eine Doku, die sich der Darbietung der Choreografien von Merce Cunningham verschreibt und dabei effektvoll in die 3D-Trickkiste greift. "Nurejew - The White Crow" ist dagegen rührend altmodisch. Der Spielfilm erzählt aber auch ein Stück Zeitgeschichte: Er handelt von Rudolf Nurejew (Oleg Ivenko, Stange Mitte) in den 1960er Jahren, jener Zeit, in der er zu einem der größten Ballettstars der Sowjetunion wurde und in der Kalter Krieg herrschte zwischen den Weltmächten. Regie hat Ralph Fiennes geführt, der zudem mit stiller Eleganz und Selbstironie Nurejews Lehrer Alexander Puschkin (links) spielt.

Nurejew - The White Crow, Regie: R. Fiennes, in zwei Sonntagsmatineen: 10.15 Uhr Museum Lichtspiele, 11 Uhr Neues Maxim, Adressen siehe Liste