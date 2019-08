Uber-Fahrer Stu ist viel gewohnt. Sein neuer Fahrgast Vic - ein Polizist auf Rachefeldzug - bringt ihn jedoch an seine Grenzen

Die Absurdität einer Welt voller Apps birgt Stoff für Actionfilme: Stu (Kumail Nanjiani) ist Fahrer des Dienstleistungsunternehmen Uber und seltsame Gäste gewöhnt. Er erträgt jedes Verhalten stoisch, denn für ihn zählt nur eins: die Fünf-Sterne-Bewertung. Doch sein neuer Mitfahrer bringt ihn an seine Grenzen. Der traumatisierte Vic (Dave Bautista) ist Polizist und hat von seiner Tochter (Natalie Morales) Uber empfohlen bekommen, da er nicht mehr richtig sehen kann. Stus Problem: Vic ist kein Sympathieträger und auf einem Rachefeldzug. So wird der Fahrer gegen seinen Willen in eine wilde Verfolgungsjagd hineingezogen. Auch wenn Michael Dowses Film "Stuber" das Genre nicht neu erfindet, ist er dennoch unterhaltsam. Vor allem der Hauptdarsteller, Stand-up-Comedian Kumail Nanjiani, überzeugt als liebenswert-stoffeliger Protagonist.

Stuber , USA 2019, Regie: Michael Dowse, läuft in mehreren Kinos, u.a. Mathäser Filmpalast und Museum-Lichtspiele (OV), siehe Programm