Sie stellt sich ihm als Mrs. Smith vor. Eine Zufallsbegegnung nach dem tumultartigen Ende der Revue-Show eines Gedächtniskünstlers. Richard Hannay nimmt Mrs. Smith mit dem schwarzen Hütchen und dem zarten Schleier vor ihrem Gesicht mit zu sich nach Hause. Dort, in seiner Küche, erzählt sie eine Geschichte. Von zwei Männern, die sie in der Show umbringen wollten. Von einem Geheimnis, das sie als Agentin bewahren muss. Vor Hannays Fenster im Lichtkegel der Straßenlaterne stehen zwei Männer. In dieser Nacht stirbt Mrs. Smith - ein Messer im Rücken. Alfred Hitchcock schickte 1935 Robert Donat als Hannay ins schottische Hochland. Ein Agent wider Willen, den die Polizei für einen Mörder hält. "Die 39 Stufen" , grob an John Buchans Spionageroman von 1915 angelehnt, läuft während der Hitchcock-Retrospektive im Filmmuseum.

Die 39 Stufen - The 39 Steps (OV), GB 1935, Regie: Alfred Hitchcock, Sonntag, 21 Uhr, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, t 23322370