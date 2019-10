Manche Touristenattraktionen lässt man lieber links liegen, zum Beispiel Madame Tussauds Wachsfiguren (bisweilen todlangweilig) und waghalsige Aktionen mit wilden Tieren (bisweilen tödlich). Das erlebt auch eine Clique aus Freundinnen in "47 Meters Down: Uncaged". Sie sind in Mexiko und haben keine Lust auf langweilige Ausflüge. Sashas (Corinne Foxx) Vater ist Archäologe, der eine versunkene Maya-Stadt entdeckt hat, und als die jungen Frauen dorthin aufbrechen und lostauchen, scheint ein Abenteuer in idyllischer Kulisse auf sie zu warten. Doch plötzlich erscheinen Haie, der Ausgang aus der Ruinenstadt ist versperrt, und die Sauerstoffflaschen leeren sich rapide. Der Film ist die Fortsetzung von "47 Meters Down", in dem zwei Schwestern weiße Haie aus einem ins Wasser gelassenen Käfig beobachten und angegriffen werden. Auch der zweite Hai-Horror ist atemlos und blutig.

47 Meters Down Uncaged, Regie: Johannes Roberts, Mo., 14. Okt., 21.30 Uhr, Mathäser, Bayerstr. 5, t 51 56 51