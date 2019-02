3. Februar 2019, 18:48 Uhr Filmtipp des Tage Düstere Liebe

Schwarz-weißes Märchen des estnischen Regisseurs Rainer Sarnet

Die Schwarz-Weiß-Bilder sind verstörend, bizarr und sagenhaft schön. "November" ist ein Märchen für Erwachsene, wie es in München wohl nur im Werkstattkino laufen kann. In der Originalfassung (estnisch, deutsch und italienisch) mit deutschen Untertiteln werden die Geschehnisse in einem Dorf in Estland erzählt, in dem Werwölfe, Geister und die Pest wüten und Menschen ihre Seelen verkaufen. Mitten in diese skurrile Sagenwelt setzt der estnische Regisseur Rainer Sarnet die konfliktreiche Liebesgeschichte eines Bauernsohns und einer deutschen Baronesse. Das archaische und naturalistische Werk fußt auf Andrus Kivirähks Roman "Rehepapp".

November, Estland/Polen/Niederlande 2017, Regie: Rainer Arnet, OmU, Montag, 4. Februar, 18 Uhr, Werkstattkino, Fraunhoferstr. 9, t 260 72 50