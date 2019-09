Idioten der Familie

Fünf erwachsene Kinder in ihrem Elternhaus, in dem die ältere Schwester Heli (Jördis Triebel) das geistig behinderte Nesthäkchen der Familie versorgt hat. Jetzt will sie mit einem Mann ein neues Leben beginnen, Ginnie (Lilith Stangenberg) soll ins Heim, zum Abschied versammeln sich die Geschwister noch ein letztes Mal zuhause. Sukzessive erschließt sich die komplizierte Familiengeschichte mit ihren Konstellationen und Kräfteverhältnissen aus kleinen Gesten und knappen Bemerkungen. Der Film, mit dem Michael Klier eine lange Spielfilm-Pause beendet, ist ein Kammerspiel in den Räumen eines Hauses am Rande von Berlin und kreist um die Egoismen des modernen Lebens. Die große Frage: Wer sind hier eigentlich die Idioten? Von Anke Sterneborg