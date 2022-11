Neu in Kino & Streaming:Welche Filme sich lohnen - und welche nicht

Von den SZ-Kritikern

Amsterdam

Susan Vahabzadeh: Wer das Leben liebt, muss den Faschismus bekämpfen. David O. Russell folgt einem Trio in der Zeit zwischen zwei Kriegen, Margot Robbie pflegt als Krankenschwester zwei verwundete Soldaten, Christian Bale und John David Washington, und jenseits der Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs führt das Schicksal sie im New York der Dreißiger wieder zusammen, in eine wüste Mischung aus Krimi und Romanze, Politsatire und hoffnungsvoller Mahnung,. Der Plot ist manchmal etwas kompliziert, aber das ist er mit Lust, denn er spielt in komplizierten Zeiten. Die drei werden in eine Umsturz-Verschwörung verwickelt, Ähnlichkeiten mit der Gegenwart sind beabsichtigt. Da kann nur noch Robert De Niro als General a. D. helfen. Ein Gesamtkunstwerk in Form und Funktion, und mit solcher Lust gespielt, dass man immer ganz sicher ist, dass sie alle das Leben lieben.

Causeway

Philipp Bovermann: Jetzt steht sie da, mit dem Schrubber an den Pools reicher Leute, um die verstopften Abläufe zu reinigen. In ihrem Herzen steckt derweil ein Pfropfen, nass und schwer wie ein mit Blut getränkter Wattebausch. Vor wenigen Monaten saß die junge US-Soldatin Lindsay (toll gespielt von Jennifer Lawrence) in einem Konvoi in Afghanistan, plötzlich gab es einen Knall, Flammen, Schreie. Ihre Reha ist vorbei, sie versucht nun, in dem Leben wieder Fuß zu fassen, vor dem sie nach Afghanistan floh. Dabei lernt sie den Automechaniker James kennen, der ebenfalls einsam an einer seelischen Wunde leidet. Zwischen den beiden entspinnt sich eine komplizierte Beziehung diesseits und jenseits erotischer Anziehung zugleich. Am Ende dieses klugen, trotz seiner schweren Thematik leichtfüßig erzählten Films der Spielfilmdebütantin Lila Neugebauer steht die Hoffnung auf etwas, das vielleicht größer als amouröse Liebe ist.

The Devil's Light

Doris Kuhn: Im Genre des Exorzismusfilms ist das Verhalten der Besessenen ein entscheidender Faktor. Die sind in Daniel Stamms ziemlich gruseliger Variante mal aufregend unbezähmbar, mal verführerisch sanft. Besessen sind sie von immer demselben Dämon, der hinter einer jungen Nonne her ist, die eine Exorzismusschule besucht. Mit ihr sieht man berühmte Präzedenzfälle, hört psychologische Deutung und erlebt nicht zuletzt eine katholische Idee von Emanzipation. Aber hauptsächlich gibt es, was das Herz der Horrorfreunde erfreut: jede Viertelstunde eine Geisteraustreibung.

Enola Holmes 2

Sofia Glasl: Klingt wie über dem Feuer einer Marketing-Hölle zusammengeköchelt, ist aber gewitzte feministische Unterhaltung nach der gleichnamigen Jugendbuchreihe. Enola Holmes, die jüngere Schwester des Meisterdetektivs, ist auch mit ihrem zweiten Fall weiter auf der Suche nach einer Karriere jenseits des brüderlichen Schattens und viktorianischer Gesellschaftszwänge. Dabei findet sie in der Suffragetten-Bewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts ihre Bestimmung, und Millie Bobbie Brown (die Eleven aus "Stranger Things") spielt diesen vertrauensvoll in die Kamera zwinkernden und plappernden Teenager unter der Regie von TV-Veteran Harry Bradbeer mit ansteckendem Vergnügen.

Hui Buh und das Hexenschloss

Johanna Adorján: Die achtjährige Begleitung findet "Hui Buh und das Hexenschloss" etwas gruseliger als den ersten "Hui Buh" - aber nicht schlimm-gruselig. Es liegt daran, dass diesmal, eben, Hexen vorkommen. Eine ist richtig böse. Nicht auszudenken, wenn ihr ein ganz bestimmtes Zauberbuch in die Hände fiele. Davor müssen das Schlossgespenst Hui Buh (Michael "Bully" Herbig, animiert), König Julius (Christoph Maria Herbst) und dessen Diener Charles (Rick Kavanian) die Welt bewahren. Eine nette junge Hexe spielt auch eine Rolle. Die Farbpalette hätte ruhig abwechslungsreicher sein können als immer nur braun, aber der Film ist trotzdem nett, vor allem für Kinder.

Invisible Demons

Kathleen Hildebrand: Die Klima-Apokalypse, vor der bei uns immer noch gewarnt wird, ist in Indien längst tägliche Realität. Rahul Jain zeigt in seinem eindrucksvollen, elegischen Dokumentarfilm ein Delhi, das erst von 50 Grad Hitze gelähmt und dann vom Monsun überschwemmt wird. Dessen heilige Flüsse verschmutzt sind und dessen Luft so verdreckt ist, dass die Hälfte der Kinder Lungenschäden hat. Jains Bilder haben eine gewaltige, staunende Verlorenheit, weil sie die Zerstörung so zeigen wie andere Dokus die Schönheit der Natur.

Land of Dreams

Annett Scheffel: Simin fährt im Auftrag der US-Regierung durchs Land, um die Menschen zu befragen. Wären es nicht Träume, die die introvertierte Frau "zur Sicherheit der Bürger" sammeln würde, könnte man dieses zwischen Überwachung und Freiheitsideal zerriebene und in eine nicht allzu ferne Zukunft verlagerte Land glatt für real halten. Stattdessen inszeniert das iranisch-amerikanische Regie-Duo Shirin Neshat und Shoja Azari ein leicht entrücktes Amerika, das zur Hälfte Gegenstand eines satirischen Gesellschaftsporträts ist und zur anderen Hälfte surreale Traum- und Traumatalandschaft. Ein etwas anderer Roadtrip. Kritisch, nachdenklich und unwirklich, als hätte man es nur geträumt.

Der Liebhaber meines Mannes

David Steinitz: Fütterte man einen Ménage-à-trois-Bot mit allen Dreiecksliebesgeschichten der Filmgeschichte und würde ihn dann selbst eine neue errechnen lassen - es könnte dieser Film dabei herauskommen. Eine Frau, zwei Männer, viele Rückblenden im Gegenlicht, Verwirrung der Gefühle und Unsicherheiten der sexuellen Orientierung. Bei Michael Grandage bleibt alles im Schablonenformat. Da hilft auch Popsuperstar Harry Styles (in einer Bobby-Uniform) als ein Drittel des Liebestrios nichts.

Menschliche Dinge

Susan Vahabzadeh: Alexandre (Ben Attal) wird von seiner Mutter (Charlotte Gainsbourg) genötigt, seine neue Stiefschwester Mila (Suzanne Jouannet) mit auf eine Party zu nehmen. Am nächsten Morgen zeigt diese ihn wegen Vergewaltigung an. Der Film wechselt die Perspektiven, und immer wieder schleicht sich auch die der Mutter ein, sie ist feministische Autorin. Yvan Attal inszeniert eine interessante Gegenüberstellung unterschiedlicher Sichtweisen, inklusive der Draufsicht von außen in Form des Prozesses im letzten Akt, und weil man so nach und nach in Rückblenden mitbekommt, was tatsächlich passiert ist, ist sie umso aufwühlender. Der reale Fall, auf den sich auch schon die Romanvorlage bezieht, ist hier eher störend, er überschattet den eigentlichen Kern dieses Films: die Frage nach der gesellschaftlichen Struktur, die das alles ermöglicht.

Rebellinnen - Fotografie. Underground. DDR.

Annett Scheffel: Wie weit tragen Sturm und Drang in einem Land mit begrenztem Freiraum? Wie viel Verzweiflung passt in ein Foto? Und wie schwer wiegen die Erinnerungen heute? Pamela Meyer-Arndt porträtiert in ihrem Dokumentarfilm drei ostdeutsche Künstlerinnen, die in der DDR mit ihrem Wunsch nach Selbstverwirklichung aneckten und trotzdem vehement Wege suchten, sich auszudrücken. In so bedrückenden wie berührenden Gesprächen erzählen Tina Bara, Cornelia Schleime und Gabriele Stötzer von Leben, Kunst und Rebellion in einem Land, hinter dessen rauen Fassaden und verdrängter Vergangenheit viel kreative Energie gärte.

Rhino

Martina Knoben: Ein Panzer und ein Horn, das ist Rhino, ein brutaler Gangster, der - so aggressiv wie emotional verpanzert, daher der Spitzname - in der Ukraine, Anfang der Neunzigerjahre, eine steile kriminelle Karriere macht. Der ukrainische Regisseur Oleh Senzow erzählt von den Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion, als Rechtlosigkeit, Verbrechen und Gewalt sein Land prägten. Sein Film ist stark, realistisch, brutal, dabei eine Erlösungsgeschichte. Rhino beichtet sein Leben einem Fremden, der der Tod sein könnte, Gott oder auch nur ein weiterer Gangster.

Der Russe ist einer, der Birken liebt

Kathleen Hildebrand: Die Schauspielerin Aylin Tezel ist wunderbar in dieser Verfilmung des gleichnamigen Romans von Olga Grjasnowa aus dem Jahr 2012. Sie spielt Mascha, fünfsprachig, klug, sexy, die insgeheim an einer schlimmen Kindheit zwischen Krieg und Flucht laboriert. Der Film von Pola Beck erzählt nicht chronologisch, lässt Mascha in Vor- und Rückblenden mit ihrer Identität und einem Trauerfall hadern. Das sieht gut aus, lässt einen als Zuschauer aber merkwürdig kalt, weil es für Grjasnowas lakonischen Ton im Roman nur Pathos und viele Sexszenen als Ersatz gibt.

Wer gräbt den Bestatter ein?

Josef Grübl: Den Totengräber eines bayerischen Dorfes ereilt ein ebenso schöner wie plötzlicher Tod. Beim Schafkopf-Spielen im Wirtshaus, mit guten Karten in der Hand. Was dann folgt, ist weniger schön. Aus völlig absurden Gründen müssen Gemeindemitarbeiter die Leiche immer wieder neu verstecken, im Müllauto, beim Metzger oder im Leichenschauhaus des Nachbardorfs. Als eine schwarzhumorige bayerische Komödie wurde der Film von Andreas und Tanja Schmidbauer angekündigt, herausgekommen ist eine hanebüchene und bemüht lustige Leichenfledderei.

Wir sind dann wohl die Angehörigen

Martina Knoben: Die Reemtsma-Entführung aus der Sicht der Angehörigen, nicht als True-Crime-Spektakel, sondern als Drama einer Familie. Dem Keller, in dem der Philologe, Soziologe und Multimillionär Jan Philipp Reemtsma 33 Tage angekettet war, entspricht das Gefangensein der Angehörigen, deren Zuhause zur Einsatzzentrale wird. Grotesk und beklemmend ist das. Hans-Christian Schmid gelingen präzise Psychogramme der Menschen unter Druck. Vor allem Claude Heinrich als pubertierender Sohn Johann ist toll. Eigentlich will er sich gerade vom Übervater abgrenzen. Aber wie soll das gehen, wenn man den Vater für tot hält.