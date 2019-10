Zorros Solo

Der afghanische Flüchtlingsjunge ist ein ganz schönes Früchtchen und die Knabenchorleiterin eine recht spröde Zicke. Und natürlich läuft es darauf heraus, dass sich die beiden in ihren Hoffnungen und Sehnsüchten näher kommen und unterstützen. Doch ganz so vorhersehbar wie man vermuten könnte, läuft die Läuterung durch Musik und der Weg zur Familienzusammenführung mit dem in Orbans Ungarn hängengebliebenen Vater dann doch nicht ab. Denn Martin Busker hat sein mit Andrea Sawatzki prominent besetztes Spielfilmdebüt mit ironischen Brechungen, das Feelgood-Märchen mit ein paar bösen Widerhaken über Ängste und Vorurteile in der Kleinstadt versetzt. Von Anke Sterneborg