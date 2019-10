Ama-San

Die japanischen Ama-San sind Taucherinnen, die Abalonen und anderes Meeresgetier aus dem Pazifik holen. Die portugiesische Regisseurin Cláudia Varejão beobachtet drei von ihnen, in schönen, fast meditativ ruhigen Bildern. Kühl, still und geheimnisvoll ist die Welt unter Wasser; routiniert und grazil bewegen sich die Frauen darin, ohne Sauerstoffgerät, minutenlang halten sie die Luft an bei ihrer Jagd. Es wird nichts erklärt in dieser Doku, keine Dringlichkeit behauptet. Aber was könnte aktueller sein als dieses Bild von Weiblichkeit, von heiterer Souveränität in einem wirklich harten Job? Von Martina Knoben