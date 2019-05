Aladdin

Im Schwunge seiner Wir-machen-Geld-mit-Lifeaction-Remakes-von-beliebten-Klassikern hat sich Disney jetzt an Aladdin vergriffen, pardon, gewagt. Guy Ritchie folgt der originalen Storyline fast exakt, Will Smith als Genie ist nett trashig, aber reicht nicht an die Klasse von Robin Williams heran. Insgesamt ist das weder richtig gut noch richtig schlimm, sondern eher so am unteren Rand von OK. Ja, der untere Rand von OK ist ein finsterer Ort, aber hatte wirklich irgendwer irgendwelche Hoffnungen? Von Juliane Liebert