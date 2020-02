21 Bridges

Nach einer Schießerei beim nächtlichen Überfall auf ein Kokaindepot in einem Edelrestaurant beginnt eine unerbittliche Jagd auf die Copkiller. Der von "Black Panther"-Darsteller Chadwick Boseman charismatisch gespielte Polizist ordnet die Abriegelung von Manhattan an, von allen 21 Brücken und dem Luftraum, und flutet die Stadt mit blauen Uniformen. Würde sich der Regisseur Brian Kirk für die Auswirkungen dieser irrwitzigen Maßnahme in einer Metropole wie New York interessieren, hätte das ein toller Thriller mit Eighties-Flair werden können. So ist es nur eine Killerorgie mit wild gewordenen Gangstern und korrupten Cops. Von Anke Sterneborg